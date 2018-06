(ANSA) – MOSCA, 27 GIU – Grigory Rodchenkov, ex responsabile del laboratorio antidoping di Mosca e ‘talpa’ principale dello scandalo del doping di Stato, avrebbe tentato il suicidio nel suo appartamento di Washington. Lo riporta RT – il network filo-Cremlino – citando il vice presidente della sezione russa della ong Comitato internazionale per la difesa dei diritti dell’uomo, Alexander Ionov. “L’informazione è stata ricevuta dai miei colleghi negli Stati Uniti nel quadro delle attività del Comitato”, ha detto Ionov. “E’ stato tutto nascosto dai servizi speciali Usa per bloccare le indiscrezioni della stampa”. L’incidente avrebbe avuto luogo il 19 giugno.