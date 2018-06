(ANSA) – PECHINO, 27 GIU – La Cina intraprenderà qualsiasi azione per bloccare “il complotto separatista” di Taiwan: Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan che fa capo al governo, ha risposto così sulla missione del cacciatorpediniere Jinan e dell’incrociatore Huanggang che partirà il 17 giugno nello stretto che separa l’isola ‘ribelle’ e la Cina continentale. Ma, in conferenza stampa, ha messo in guardia i sostenitori dell’indipendenza di “non giocare col fuoco”. La Cina ha “ferma volontà, piena fiducia e capacità sufficiente per battere ogni forma di complotto separatista sull’indipendenza di Taiwan”. I suoi commenti sono maturati nel giorno della missione a Pechino del segretario alla Difesa Usa Jim Mattis al quale la parte cinese contesterà il ripetuto sostegno militare a Taipei.