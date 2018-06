(ANSA) – ROMA, 27 GIU – La Lifeline avrà il permesso di attraccare a Malta nel pomeriggio di oggi. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat, in conferenza stampa spiegando che la nave sarà sequestrata ed i profughi ripartiti. Sono già otto i paesi che si sono resi disponibili (Belgio, Malta, Italia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Olanda) anche se è ancora presto per rendere noto le rispettive quote. La colpa della vicenda “ricade sul capitano che ha ignorato le regole internazionali”: non “si tratta di uno scontro tra due stati membri”, ha aggiunto Muscat annunciando che sarà aperta un’indagine.