(ANSA) – ROMA, 27 GIU – A dispetto della classifica Atp, che lo vede di nuovo n.2 da lunedì scorso, Roger Federer sarà in testa al seeding del torneo di Wimbledon che parte lunedì. Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste di serie gli organizzatori prendono in esame i punti ATP di ciascun giocatore, aggiungendo il 100% dei punti ottenuti sull’erba nell’ultimo anno e il 75% dei punti ottenuti nel miglior torneo sull’erba, sempre negli ultimi 12 mesi. Da qui la scelta di ‘King Roger’, tra l’altro campione uscente, di n.1, davanti allo spagnolo, a Cilic, Zverev, Del Potro, Dimitrov e Thiem. Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono rispettivamente 20ma e 31ma testa di serie. Tra le donne, la n.1 è andata alla rumena Halep, davanti alla Wozniacki (2). Serena Williams, sette volte vincitrice di Wimbledon e ora scesa al n.183 del ranking mondiale, avrà la testa di serie n.25.