(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Esordio positivo, direttamente al secondo turno, per Marco Cecchinato al torneo di sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Al rientro nel circuito dopo la straordinaria semifinale al Roland Garros, il 25enne palermitano, n.31 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, nel suo primo match stagionale sull’erba ha battuto in rimonta per 4-6 6-4 7-5, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, l’uzbeko Denis Istomin, n.91 Atp, ‘giustiziere’ all’esordio di Andreas Seppi. Giovedì nei quarti Cecchinato dovrà vedersela con il vincente del match tra l’australiano John Millman e l’argentino Leonardo Mayer.