(ANSA) – BARI, 27 GIU – E’ una vera corsa contro il tempo quella che sta facendo il Bari calcio per iscrivere il club al prossimo torneo di Serie B: dopo aver pagato ieri gli stipendi ai calciatori (di marzo, aprile e maggio), entro sabato devono essere versati i contributi Inps, le ritenute Irpef e va presentata anche la fideiussione (800mila euro) prevista dal regolamento in vista della prossima stagione. La ricapitalizzazione, invece, come da impegno assunto dal presidente Cosmo Giancaspro, dovrà essere completata entro il 7 luglio. Non si esclude l’ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale. In questo contesto decisive saranno le risorse rivenienti dal mercato: il ds Sean Sogliano sta trattando le cessioni dei gioielli Anderson, Henderson, Galano e Micai, giocatori che hanno estimatori nella massima serie. Allo stato non è stato ancora individuato l’allenatore che prenderà il posto del tecnico Fabio Grosso, che ha risolto il contratto con i pugliesi per accasarsi al Verona.