(ANSA) – FIRENZE, 27 GIU – In attesa di conoscere ufficialmente se l’Uefa estrometterà il Milan dalla prossima Europa League, per il mancato rispetto degli accordi sul Fair Play finanziario (in questo caso l’Atalanta andrà subito alla fase a gironi e la Fiorentina ai preliminari da fine luglio), la società viola ha deciso di anticipare di un paio di giorni ritrovo e raduno della squadra a Firenze. Fissato inizialmente per il 4 luglio, proprio per la possibilità di tornare a giocare subito in Europa è stato deciso che il ritrovo avverrà la mattina del 2 al Centro Sportivo Davide Astori a Firenze. Dopo il rito delle visite mediche e test fisici inizieranno gli allenamenti che andranno avanti a Firenze fino a giovedì 5 luglio. Sabato 7 la comitiva viola, in treno, raggiungerà Trento e da lì in pullman il ritiro estivo a Moena, dove nel pomeriggio alle 17.30 la squadra sosterrà il primo allenamento in Val di Fassa. Il ritiro andrà avanti fino a domenica 22 luglio. Nei prossimi giorni la lista dei convocati.