(ANSA) – MOSCA, 27 GIU – Nel corso dell’incontro fra Vladimir Putin e John Bolton è stata data luce verde all’atteso summit fra Putin e Trump e si è raggiunto un accordo sul luogo in cui si terrà il vertice. “Si terrà in un paese terzo, un poso molto confortevole”, ha detto l’assistente presidenziale russo per gli affari esteri Yuri Ushakov citato dalla Tass. Dettagli maggiori sull’evento verranno resi noti domani, giovedì 28 giugno.