(ANSA) – NEW YORK, 27 GIU – Requiem per le auto a Central Park: una Mustang Vintage ha guidato il “funerale” che ieri sera ha celebrato una rivoluzione per il grande polmone verde di Manhattan, da oggi chiuso al traffico automobilistico. Per festeggiare le autorità cittadine assieme al gruppo Transportation Alternatives hanno organizzato un biciclettata che ha seguito il transito della Mustang, al volante Paul Steely White, direttore dell’organizzazione che da anni si batte per un parco verde al 100%: “Ci abbiamo lavorato per anni raccogliendo firme e conquistando sostegni senza mai sapere con certezza che sarebbe arrivato questo giorno”, ha detto scendendo dalla decappottabile protagonista dell'”ultimo viaggio”. A celebrare anche il sindaco Bill de Blasio che aveva preannunciato la mossa in occasione dell’ultimo Earth Day: “Per oltre un secolo avevamo trasformato il parco piu’ iconico del mondo in una autostrada: oggi ce ne siamo riappropriati mettendo al primo posto la salute di milioni di persone che vengono a Central Park”.