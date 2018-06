CARACAS – La nazionale venezuelana si prepara per affrontare la sfida contro il Brasile, valevole per la quinta giornata delle qualificazioni per il mondiale Cina 2019. La gara contro i verdeoro si disputerá nel palasport Parque Miranda.

“E’ una grossa motivazione giocare contro il Brasile ed ovviamente non vediamo l’ora di giocare questa gara. I ragazzi stanno dando il massimo negli allenamenti. Questo raduno ci servirá per testare schemi, giocate e come integrazione del gruppo. Tutto questo ci servirá per la seconda fase” ha dichiarato il coach della vinotinto, l’argentino Fernando Duró.

Nella gara contro il Brasile ci sará il ritorno in nazionale del veterano Luis Bethelmi e l’esordio di Michael Cabrera.

La vinotinto dei canestri ha giá un posto garantito nella seconda fase delle qualificazioni verso il mondiale Cina 2019. Prima di questo incontro i creoli hanno affrontato il Cile battendoli con un punteggio di 77-56 a Barquisimeto e poi la Colombia vittoria 62-73 a Medellín. L’unico ko del Venezuela é arrivato nella trasferta in Brasile (72-60). Nella gara del Papa Carrillo i ragazzi di Fernando Duró cercheranno il colpaccio che potrebbe valere il primo posti del girone.

“Siamo molto concentrati per la gara contro il Brasile. In allenamento stiamo cercando di fare le cose bene, ma sopratutto cercheremo di dare il massimo in gara. Nella gara disputata a Rio de Janeiro le cose non sono andate come volevamo. Questa sará l’occasione buona per rifarci” da dichiarato il veterano Heissler Guillent.

Questa la lista dei giocatori a disposizione del coach Duró per la sfida contro il Brasile: Gregory Vargas (playmaker), Heissler Guillent (playmaker), Edwin Mijares (playmaker), Yohanner Sifontes (guardia tiratrice), Jhornan Zamora (guardia tiratrice- ala piccola), Pedro Chourio (guardia tiratrice- ala piccola), José Vargas (guardia tiratrice- ala piccola), Dwight Lewis (guardia tiratrice- ala piccola), José Materán (guardia tiratrice- ala piccola), Luis Bethelmy (guardia tiratrice- ala forte), Michael Carrera (guardia tiratrice- ala forte), Néstor Colmenares (guardia tiratrice- ala forte), Miguel Ruiz (guardia tiratrice- ala forte), Gregory Echenique (Pívot) Eliezer Montaño (Pívot) e Adrián Espinoza (Pívot).

(di Fioravante De Simone)