ROMA. – Il Giro d’Italia ha lasciato l’amaro in bocca in casa Bahrain-Merida. Il team ha fallito il podio negli ultimi giorni con Domenico Pozzovivo e adesso è pronto a rimettersi in gioco nel 105/o Tour de France di ciclismo, che scatterà il 7 luglio dall’Ile de Noirmoutier, sulla costa atlantica. Il 29 l’epilogo, nello splendido scenario dei Campi Elisi.

A Parigi, nel 2014, venne celebrato il trionfo di Vincenzo Nibali, oggi capitano della Bahrain-Merida e pronto a guidare l’assalto alla maglia gialla. “Il team che sarà con me in Francia è uno dei più forti di sempre, saremo competitivi su tutti i tipi di percorsi: dalle tappe in salita alla cronometro – osserva lo ‘Squalo dello Stretto’ -. Sono convinto che daremo spettacolo per i nostri fan e per i milioni di appassionati di ciclismo chi seguiranno quotidianamente la corsa a tappe francese”.

Ventuno tappe, per un totale di 3.351 km, è la sfida di Nibali che in Francia sarà affiancato dai vari Domenico Pozzovivo, Gorka e Ion Izagirre, Franco Pellizotti, Heinrich Haussler, Sonny Colbrelli e Kristijan Koren.

“Sono molto felice di tornare al Tour de France, il percorso mi è piaciuto fin da subito e il fascino della Grande boucle è indiscutibile – aggiunge il siciliano -. Mi appresto ad andare in Francia con molta serenità e con la consapevolezza di avere fatto tutto il possibile per ottenere alla fine il miglior risultato”.

Secondo il direttore generale del team, Brent Copeland, “la selezione della formazione per una gara così importante come il Tour de France è stata molto accurata, meticolosa, attenta”.

“Crediamo di avere messo assieme la squadra più competitiva possibile per rendere la competizione più avvincente per tutti gli appassionati di ciclismo – aggiunge Copeland -. Il risultato non è di per sè determinante, dobbiamo puntare anche sullo spettacolo e a far divertire per tre settimane il pubblico, sia quello sulle strade che a casa. Puntiamo a essere competitivi su ogni terreno”.