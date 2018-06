(ANSA) – BERLINO, 27 GIU – “È una enorme delusione, c’è silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. È difficile spiegare perché non ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore della Germania Joachim Loew, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, che ha eliminato i tedeschi campioni in carica nella fase a gironi di Russia 2018.