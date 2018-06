NEW YORK. – Neanche un mese fa a Arlington aveva deposto una rosa sulla tomba del marito ucciso 50 anni fa mentre correva per la Casa Bianca. Oggi Ethel Kennedy è tornata sulle barricate per i bambini migranti separati dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico. Gli stessi ideali di giustizia sociale che 50 anni fa costarono la vita a Robert Kennedy hanno ispirato il gesto dell’ultima regina di Camelot:

“Generazioni di americani non hanno faticato e non si sono sacrificati per costruire un paese i cui bambini e genitori sono messi in gabbie in nome di una cinica agenda politica”, ha dichiarato la novantenne vedova di RFK. Ethel, con la cognata Jean Kennedy Smith è una delle ultime sopravvissute dei Kennedy della prima generazione.

Si è unita ad altri 50 membri della dinastia in una catena di sciopero della fame contro le misure attuate dall’amministrazione Trump come deterrente dell’immigrazione illegale. Il digiuno dura 24 ore per ciascun partecipante a cui e’ stato chiesto di fare una donazione pari al valore del cibo che avrebbero consumato a Break Bread, Not Families, ha spiegato Kerry Kennedy, la figlia di Ethel, che è anche a capo della organizzazione no-profit RFK Human Rights.

L’idea è di offrire una opportunità, per chi come Ethel non può andare al confine, di manifestare contro la “tolleranza zero”. L’annuncio ha attirato l’interesse di organizzazioni e celebrità liberal. Tra i Kennedy che hanno aderito al digiuno c’è il deputato del Massachusetts Joe Kennedy, un nipote di Ethel e Bob, che a gennaio ha pronunciato la replica democratica al discorso di Donald Trump sullo stato dell’unione.

Si è unita Dolores Huerta, leggendaria co-fondatrice on Cesar Chávez della organizzazione sindacale United Farm Workers, assieme a gruppi come La Unión Del Pueblo Entero. Tra i divi, Alec Baldwin, Alfre Woodard, Gina Belafonte, Martin Sheen, Mira Sorvino e Rob Reiner.