(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Il via il 26 agosto, la sosta a gennaio e tre turni infrasettimanali. La Lega Pro ha ufficializzato le date della prossima stagione, che avrà come antipasto la prima giornata della Coppa di Serie C (il via il 5 agosto). La sosta invernale è prevista fra il 6 e il 13 gennaio, mentre per quanto riguarda i turni infrasettimanali si disputeranno su due giorni (martedì e mercoledì in orario serale: 18,30 e 20,30). Durante il periodo natalizio si giocherà domenica 23 e 30 dicembre. Il campionato si caratterizzerà per quattro fasce orarie uguali il sabato e la domenica (14,30-16,30-18,30-20,30). Turn-over per i gironi: uno giocherà sabato per tre mesi e due gironi domenica per tre mesi; in questo modo durante l’intera stagione ogni gruppo giocherà un trimestre al sabato e due trimestri domenica, fermi restando gli anticipi del venerdì e i posticipi del lunedì per esigenze televisive.