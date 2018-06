(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Germania kaputt come mai prima ai Mondiali, che ha vinto per 4 volte. In due occasioni, dal 1930 a oggi, i tedeschi non hanno partecipato alla fase finale del torneo: nel 1930 e nel 1950. Mai, prima di oggi, la ‘Mannschaft’ si era fermata al 1/o turno, onta calcistica indelebile che farà discutere per anni. Di più, nelle 16 edizioni iridate precedenti la Germania era sempre arrivata almeno ai quarti. L’unica altra squadra uscita una sola volta al 1/o turno è stato il Brasile nel 1966. Nel 1934 i ‘panzer’ arrivarono terzi, ma nel ’38 si fermarono al primo turno (ottavi, contro la Svizzera) ma era a eliminazione diretta. Dal 1954 in poi è stato un susseguirsi di successi: Germania campione in Svizzera (1954), 4/a nel 1958, ai quarti nel 1962, 2/a nel ’66 e 3/a nel ’70, ancora campione nel ’74, eliminata nel 2/o turno nel ’78, 2/ nell’82 e nell’86, campione nel ’90. Poi, due volte nei quarti: nel ’94 e nel ’98. Seconda nel 2002 e nel 2006, terza nel 2010 e ancora iridata nel 2014.