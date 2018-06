(ANSA) – SALERNO, 27 GIU – La possibilità di riconoscere crediti formativi agli studenti che s’impegneranno come volontari nelle prossime Universiadi 2019: l’idea, lanciata dal rettore dell’università di Salerno, Aurelio Tommasetti, è sul tavolo degli altri rettori della Campania già da un po’ di tempo. “Noi aspetteremo ancora – spiega Tommasetti – perché sarebbe meglio garantire uniformità di giudizio. Ma, trascorso un po’ di tempo, andremo avanti per conto nostro”. Dei crediti, cui va aggiunta la possibilità di svolgere tirocini, si è parlato oggi nel campus a Fisciano (Salerno), durante la seconda tappa del tour che promuove il ‘Programma volontari Universiadi 2019’ nelle università campane. Sono questi alcuni degli incentivi messi in campo per arruolare i circa 10 mila volontari necessari in vista dell’appuntamento sportivo che si terrà tra un anno a Napoli e in varie province della Campania.