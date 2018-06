(ANSAmed) – TEL AVIV, 27 GIU – “Non c’e’ mai stato tanto bisogno di speranza e riconciliazione. So di voler condividere questo desiderio con tutti voi e con i vostri vicini, per una pace giusta e durevole”. Lo ha detto il principe William nel suo discorso ufficiale nel Consolato generale britannico a Gerusalemme alla presenza di esponenti della società civile palestinese, israeliana e internazionale. “Come ho detto ieri quando ero a Tel Aviv, questa regione ha una complicata e tragica storia. Negli ultimi 100 anni la gente del Medio Oriente ha sofferto grande tristezza e perdita”. “Sono stato colpito – ha aggiunto dopo aver ringraziato il presidente Abu Mazen per l’accoglienza avuta a Ramallah – da quanta gente nella regione voglia questa pace”.