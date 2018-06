(ANSA) – LA VALLETTA, 27 GIU – A bordo della Lifeline, la nave di migranti attraccata stasera a La Valletta dopo una lunga odissea, c’è anche un fotografo freelance italiano, Danilo Campailla, 30 anni, originario di Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo si è appreso all’arrivo della nave a Malta. In questo momento il connazionale è sul ponte della nave, a sbarco concluso, in attesa di essere informato se è indagato o meno. Contattati dall’ANSA, i legali di Campailla hanno riferito che chiederà “la protezione diplomatica in ambasciata”.