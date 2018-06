ROMA. – La Svizzera centra il suo obiettivo e raggiunge gli ottavi di finale. Termina in parità il match con il Costarica, ultima partita del gruppo E giocata a Nizhny Novgorod. Gli elvetici si portano avanti due volte, prima con Dzemaili (31’pt) e poi con Drmic (43′ st) ma vengono raggiunti dalle reti di Waston (11’st) e l’autorete di Sommer nel finale sul rigore battuto da Ruiz.

Il Costarica esce dai mondiali a testa alta e la partita di questa sera ne è l’esempio e tornano a casa con la soddisfazione di aver fatto un punto e segnato gol. La Svizzera punta al passaggio del turno. Petkovic schiera Shaqiri-Dzemaili-Embolo alle spalle di Gavranovic per un attacco di peso, dall’altra parte Ramirez si affida a Campbell.

Le prime battute però mostrano una Svizzera poco incisiva mentre è il Costarica a fare la partita e a creare non pochi problemi alla retroguardia elvetica. I ‘ticos’ hanno il Ruiz e Colindres i suoi uomini più pericolosi, colpiscono un palo ed una traversa con Sommer chiamato a fare gli straordinari.

Alla mezzora, quasi per caso, arriva il vantaggio svizzero con Dzemaili: cross di Lichtsteiner, sponda di Embolo per il centrocampista del Bologna che da due passi batte Navas. Il vantaggio tranquillizza la Svizzera. Nella ripresa però è ancora il Costarica a essere più pericoloso e all’11’ arriva il meritato pareggio con Waston che batte Sommer con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Anche con il pareggio la Svizzera è agli ottavi anche perché il Brasile è avanti contro la Serbia. La partita si spegne ma al 43′ Drmic trova il gol del momentaneo 2-1. Partita finita? Per niente perché il Costarica non vuol finire a zero punti e si lancia in avanti alla ricerca del pareggio.

In pieno recupero doppio rigore per i ‘ticos’ il primo viene annullato con la Var, il secondo (contatto in area tra Zakaria e Campbell): dagli 11 metri va Ruiz, la sua conclusione si stampa sulla traversa ma viene deviata in rete da Sommer. E’ 2-2. Un risultato che accontenta tutti, le ambizioni della Svizzera e ll’orgoglio del Costarica.

Agli ottavi gli elvetici affronteranno la Svezia ma Petkovic dovrà reinventare la difesa viste le ammonizioni di Liechtsteiner, Zakaria e Schär.