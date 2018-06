ROMA. – Dal cibo, all’arte ma anche sport, moda, fotografia. La stagione estiva è alle porte e in Italia ‘volano’ le Esperienze di Airbnb, attività per turisti e appassionati organizzate da persone del luogo, ora prenotabili on line su tutto il territorio. E l’Italia vola, trainata dalle eccellenze della Dieta mediterranea, oggi prima meta al mondo per il Food.

Dal momento del lancio, nel novembre 2016, raccontano i dati, le Esperienze Airbnb si sono rapidamente affermate in tutte le principali città italiane, superando quota 1500 proposte disponibili grazie all’entusiasmo degli host che promuovono le eccellenze locali e che sempre più frequentemente riescono ad influenzare gli itinerari dei viaggiatori, spingendoli a scoprire anche mete meno conosciute.

E i risultati non si sono fatti attendere. L’Italia oggi è al primo posto in Europa per numero di prenotazioni, davanti a Francia e Spagna, seconda solo agli Stati Uniti a livello globale: unico paese ad avere due destinazioni (Roma e Firenze) nella top ten dei mercati preferiti dai viaggiatori.

”Siamo orgogliosi di essere il primo paese europeo per numero di esperienze disponibili su Airbnb, un business che a livello globale è cresciuto 25 volte più velocemente di quello delle case nel loro primo anno – racconta Matteo Frigerio, Country Manager Airbnb Italia – Gli host hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta di mostrare al mondo la vera Italia e offrono oggi sulla piattaforma oltre 1500 esperienze sia nelle imperdibili località d’arte che in aree meno conosciute al pubblico internazionale, come il magnifico entroterra della Sardegna o i piccoli borghi non lontani dalle grandi città”.

In particolare, il 2018, dichiarato Anno del Cibo dal Mibact, segna il successo delle Esperienze Food italiane sul portale: l’esperienze enogastronomiche sono infatti le più prenotate al mondo sulla piattaforma e rappresentano il 37% dell’offerta con quasi 600 esperienze disponibili. Pur essendo in media più costose delle altre (65 euro contro una media di 54), sono le più apprezzate dai viaggiatori.

Una tendenza che si riflette anche nei guadagni degli host: il 60% dei ricavi del settore è stato generato proprio da chi offre un’esperienze enogastronomica. ”Le esperienze possono rappresentare uno strumento efficace per promuovere il food Made in Italy e l’Italia rurale – commenta ancora Frigerio – La nostra sfida ora sarà far comprendere a migliaia di allevatori, agricoltori e produttori delle eccellenze locali che nelle loro attività si nasconde spesso un enorme potenziale turistico, che può essere valorizzato e monetizzato proprio grazie alla creazione di esperienze Airbnb”.

Sfida già raccolta da alcuni nuovi host come Valeria, antropologa di Agrigento, che alleva capre Girgentane in via di estinzione e vuole sostenere il proprio business con la sua Esperienza, tra pascolo e formaggi, ”Le ultime capre girgentane”; o Chiara, che ha lasciato il lavoro da hostess per tornare nella sua terra di origine e aprire le porte del caseificio di famiglia con l’Esperienza ”Parola d’ordine: formaggio Casizolu!”.

Proprio per il grande successo di pubblico e di offerta Airbnb ha ora deciso di ampliare il mercato delle esperienze in tutta Italia, offrendo a chiunque abbia il desiderio di condividere le proprie passioni la possibilità di candidarsi sul sito e proporre la propria esperienza indipendentemente dal luogo di provenienza. E’ possibile farlo sul sito https://www.airbnb.it/host/experiences o scrivendo all’indirizzo esperienze@airbnb.com.

