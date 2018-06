(ANSA) – SEUL, 28 GIU – Quattro anni fa, dopo l’eliminazione ai gironi in Brasile, la Corea del Sud fu accolta al ritorno a casa da tifosi infuriati. Da Son al portiere Cho, la squadra che ha battuto la Germania non si aspetta lo stesso trattamento in aeroporto, nonostante l’esito non sia cambiato. Nel Paese la partita è stata seguita da milioni di tifosi, anche su megaschermi all’aperto, e al fischio finale ci sono state lunghe scene di giubilo per la vittoria. “La realtà ha superato l’immaginazione”, ha commentato su twitter il primo ministro, Lee Nak-yeon, mentre la stampa parla oggi di “orgoglio nazionale” e di “impresa contro i numeri uno al mondo”. “Un sogno” lo ha definito l’attaccante del Tottenham, Son, autore di una delle due reti ai tedeschi, divenuto eroe nazionale. Anche per questo, sta avendo molti successo una petizione online che chiede al presidente di esentare l’attaccante dal biennio di servizio militare obbligatorio per tutti a eccezione di chi vince un torneo mondiale, una medaglia olimpica o i Giochi Asiatici.