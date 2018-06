Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

 Lunedì 2 Luglio 2018

Ospiti: Giulio Vesprini, grafico e street artist che ha all’attivo molti progetti di arte urbana non solo in Italia, ma anche all’estero; con Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, alla scoperta delle scarpe, uno degli oggetti del Made in Italy più amati nel mondo; Giuseppe Sommario, studioso di emigrazione, ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presenta il progetto da lui ideato “Piccolo Festival delle Spartenze. Migrazioni e Cultura” di cui è direttore artistico; chiude la puntata il brano di Mia Martini “Notturno”, interpretato dalla cantante Maria Carfora.

Storie dal mondo.

In Argentina, a San Juan, per incontrare Francesca Arletti, una modenese che produce aceto balsamico, una grande specialità della sua città d’origine.

Ad Hanover, nel New Hampshire, Stati Uniti, dove Morgan Morano produce gelato rigorosamente italiano.

 Martedì 3 Luglio 2018

Ospiti: Francesco Bruni, sceneggiatore e regista di grande successo, vincitore di un Nastro d’Argento, di 5 David di Donatello e di altri importanti riconoscimenti; con Enrico Prati, fisico e ricercatore presso il CNR, autore del libro “Mente artificiale”, per capire dove porterà l’intelligenza artificiale nel futuro; il Senatore della Repubblica Italiana Raffaele Fantetti, eletto all’estero nella ripartizione Europa; con la giornalista e blogger Dora Attubato, per ricordare la storia della serie Tv che ha fatto epoca: Sex and the City, nata giusto 20 anni fa, nel 1998.

Storie dal mondo.

In South Carolina, Usa, all’”Italian Startup Day”, manifestazione che riunisce i tanti italiani che in vari ruoli sono impegnati in questo settore.

 Mercoledì 4 Luglio 2018

Ospiti: l’Onorevole Mario Borghese, deputato della Repubblica Italiana, eletto all’estero nella ripartizione America Meridionale; Barbara Davidde, direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea (NIAS) dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, parla della tutela del patrimonio artistico e culturale italiano che si trova sott’acqua e che ha bisogno di essere restaurato e salvaguardato continuamente; il reporter Marco Buemi, presenta il suo reportage italiano, che permette di conoscere meglio la tradizione giapponese del Sakè; in chiusura l’esibizione live della cantante Veronica Marchetti, vincitrice del Festival della Canzone Italiana di La Plata 2018 con il brano di Mina “E se domani…”.

Storie dal mondo.

In Giappone, ad Amagasaki, dove lo chef Fabrizio Valentini, nel suo ristorante propone le specialità della cucina romana.

A Charleston, South Carolina, negli Stati Uniti, dove si svolge il Festival “Spoleto USA”, diventato uno dei maggiori eventi d’America per quanto riguarda musica lirica e sinfonica, danza, opera e teatro.

 Giovedì 5 Luglio 2018

Ospiti: lo scrittore Enrico Rufi, giornalista di Radio Radicale, papà di Susanna, la ragazza scomparsa nel 2016, a Vienna, stroncata da una meningite fulminante, presenta il libro che ha deciso di pubblicare in onore alla sua memoria, “L’Alleluja di Susanna”; il Tenente di Vascello Giuseppe Lucafò, della Marina Militare e la dottoressa Alessandra Basso, project manager di Nave Italia, onlus che promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia; Simone Varisco, dell’Ufficio Ricerca e Documentazione della Fondazione Migrantes, presenta il libro “La follia del partire, la follia del restare. Il disagio mentale nell’emigrazione italiana in Australia alla fine dell’Ottocento”; con la scrittrice e docente universitaria Anna Camaiti Hostert, autrice del libro “Trump non è una fiction – la nuova America raccontata attraverso le serie televisive”, alla scoperta delle fiction televisive statunitensi passate e presenti.

Storie dal mondo.

Dall’Argentina, Antonio Beorchia, un grande alpinista nato in provincia di Udine.

A Sidney, per conoscere il pesarese Simone Ciuccoli, che lavora per una torrefazione di caffè australiano e vende confezioni in tutta l’Australia.

 Venerdì 6 Luglio 2018 – l’ultima puntata della 5° stagione

Ospiti: con il critico cinematografico Boris Sollazzo, giornalista, esperto di cinema, per rispondere alla domanda: ma i cattivi dei film quanto sono bravi?; Carlo Parodi, presidente di Casanova Museum Experience che, da grande amatore del Casanova, ha fondato un museo a lui dedicato; con Maria Carfora, cantante, per fare un viaggio nei grandi capolavori della storia della musica italiana.

Storie dal mondo.

A Milano, dove si è svolto un seminario per capire meglio l’impatto della riforma fiscale americana sulle imprese italiane.

A New York, per incontrare Valeria Orani, produttrice di arte performativa che ha creato Umanism, una società dedicata alla cultura contemporanea, per creare un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Lucilla Pizzoli, Fabio Poròli e Stefano Telve.

Si chiude la 5° stagione del programma con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15