CARACAS – Pochi giorni fa, il portiere italo-venezuelano Giancarlo Schiavone (24 anni) festeggiava il titolo conquistato nel Torneo Apertura con il Zamora dopo la vittoria 1-0 contro il Mineros. Ma nonostante il titolo, la voglia di giocare dell’estremo difensore é tanta che ha preferito cambiare aria lasciando la cittá llanera per la capitale.

Schiavone, arriva ai Metropolitanos con la formula del prestito per sei mesi. Con la casacca viola ritroverà il mister Jhon Giraldo, entrambi si conoscono dai tempi del Deportivo Petare. Con i Metropolitanos cercherá di ritrovare quella continuitá che non ha avuto con lo Zamora.

Ma per conquistare un posto sotto i tre pali della formazione capitolina dovrá lottare contro Tito Rojas, Miguel Silva ed Eddy Vargas che sono i compagni di reparto. Nonostante debba fare i conti con altri tre portieri, l’italo-venezuelano ha a suo favore il fatto che Rojas debe riprendersi da un’infortunio, Silva sará impegnato negli stage della nazionale Under 20 e Vargas é anche il portiere titolare della primavera. Questa situazione potrebbe letteralmente spalancargli la porta per essere l’estremo difensore titolare dei Metropolitanos.

“Vivere l’esperienza di vincere un campionato ti fa capire che se lavori sodo si raggiungono certi obiettivi e con la maglia dello Zamora ho imparato tante cose. Ma io ho tanta voglia di giocare! Spero di approfittare al massimo le occasioni che mi dará il mister. Quando si é presentata l’occasione di venire a giocare con i Metropolitanos non ho dubitato in accetare la proposta” ha dichiarato Schiavone in un comunicato stampa.

Il campione nato 24 anni fa a Caracas ha moltissime presenze nelle selezioni giovanili dei squadre come Hermandad Gallega, Real Esppor U18, Italo di Macarao e Deportivo Petare, ha partecipato ad alcuni stage della Vinotinto U20 e al Sudamericano Under 20 nel 2013. Nella Primera División ha indossato le maglie di Deportivo Petare, Deportivo La Guaira, Mineros e Zamora.

Per Schiavone, questo cambio di casacca significherá passare dalla squadra che ha vinto il Torneo Apertura a quella che é stato il fanalino di coda del campionato.

“Quest’esperienza mi aiuterá tantissimo. Qui avró uno staff tecnico che conozco bene e con il quale ho ottimi ricordi. So che dovró mostrare il mio talento durante gli allenamenti per guadagnarmi la fiducia del mister” spiega Schiavone.

Il portierone che é lontano parente di Francesca, la nota tennista vincitrice del Roland Garros 2010, fará di tutto per essere il portiere titolare dei Metropolitanos e con i suoi interventi e colpi di reni far risalire in classifica la squadra capitolina.

(di Fioravante De Simone)