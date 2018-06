(ANSA) – FERRARA, 28 GIU – Doppio annuncio per la Spal che ha ingaggiato dal Novara il 23enne esterno destro Lorenzo Dickmann e il 18enne centrocampista Aron Katuma. Dickmann arriva in biancazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto per la Spal. Dopo quattro stagioni in Piemonte (una in Lega Pro e tre in Serie B) condite da 125 presenze e 6 gol, Dickmann ha firmato con la Spal un contratto di quattro anni più opzione per il quinto. Katuma, di passaporto belga, arriva a Ferrara a titolo definitivo e potrà anche essere utilizzato nella formazione Primavera.