(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Nel dibattito sui migranti “o si discute l’insieme del pacchetto presentato dall’Italia, oppure non si apre la trattativa. Di certo è escluso che si possa parlare di movimenti secondari, senza un discorso complessivo su tutti i punti della nostra proposta”. Lo si apprende da fonti italiane che spiegano così come l’Italia intende affrontare il negoziato sui migranti, tornando a ribadire – come precisato dallo stesso premier – che il “veto non è escluso”.