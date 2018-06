CARACAS – In una conferenza stampa che si é svolta a Caracas nella sede della Liga Profesional de Fútbol de Venezuela (Liga Futve) é stato presentato il Torneo Clausura 2018. Il campionato che assegnerá non solo lo scudetto, ma anche un posto nella fase a gironi della Coppa Libertadores 2019, prenderá il via il prossimo 20 luglio subito dopo la fine del mondiale Russia 2018.

Lo Zamora di José Alí Cañas scenderá in campo con la sicurezza di avere un posto garantito nella finale scudetto e nella massima competizione continentale. Ma, in caso di bissare la vittoria del Torneo Apertura, la formazione della ciudad marquesa cucirebbe sulla sua maglia una nuova “estrella” (scudetto) evitando di disputare la finalissima.

Il calendario del Torneo Clausura è lo stesso dell’Apertura ma a campi invertiti. Le cittá che ospiteranno la prima giornata saranno: Barinas, Caracas, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello e Puerto Ordaz.

Lo Zamora riabbraccia il suo pubblico ospitando nell’Agustín Tovar il Deportivo La Guaira. Mentre i vice-campioni dell’Apertura, Mineros de Guayana, giocheranno tra le mura dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz contro il Deportivo Anzoátegui.

Il resto della prima giornata si completerá con le sfide: Academia Puerto Cabello-Metropolitanos, Aragua-Portuguesa, Atlético Venezuela-Deportivo Lara, Caracas-Trujillanos, Estudiantes de Mérida-Carabobo, Estudiantes de Caracas-Monagas e Zulia-Deportivo Táchira.

Durante l’evento é stata presentata la palla con cui si disputerá il Torneo Clausura e la Coppa Venezuela, sará del marchio tedesco Uhlsport che é giá fornitore ufficiale della Ligue 1 e A-Ligue (Campionato australiano). Il campionato venezuelano sará una rampa di lancio del marchio tedesco per cercare di entrare nel mercato Conmebol.

Nella sede della Liga Profesional de Fútbol de Venezuela é stato anche annunciato che é stato raggiunto un accordo con il Ministerio de Interior y Justicia per garantire la sicurezza alle squadre prima, durante e dopo le gare.

(di Fioravante De Simone)