(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Undici ore complessive di interrogatorio. Un atto istruttorio fiume per Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Dichiarazioni raccolte in una saletta del carcere di Rebibbia che potrebbero rappresentare uno snodo importante nel procedimento e portare a clamorosi sviluppi. Un confronto con gli inquirenti diviso in due tranche, terminato oggi intorno alle 15, durante il quale l’indagato avrebbe risposto a tutte le contestazioni presenti nell’ordinanza di custodia cautelare. Il rapporto con l’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone e il finanziamento alla politica in cui “venivano pagati tutti i partiti”: queste le due ‘macroaree’ in cui si è consumato l’interrogatorio svolto alla presenza del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Barbarza Zuin.