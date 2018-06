(ANSA) – FERRARA, 28 GIU – La nuova stagione della Spal, la seconda consecutiva in Serie A, inizierà giovedì 5 luglio col raduno a Ferrara. Tre giorni di test e visite mediche, poi la partenza per il ritiro di Tarvisio (Udine) dove la formazione biancazzurra rimarrà quattordici giorni (dall’8 al 21 luglio). Tre le amichevoli in agenda (sabato 14, mercoledì 18 e sabato 21) contro formazioni locali ancora da individuare. Anche quest’anno, la preparazione estiva avrà una seconda fase che verrà svolta ad Auronzo (Belluno). La Spal salirà nel Cadore sabato 28 luglio, rimanendovi fino a sabato 4 agosto. Tre i test programmati: con la Lazio (28 luglio, ore 17), triangolare con Koper e Belluno (mercoledì 1 agosto) e con avversario da definire sabato 4 agosto. L’ultima amichevole prima del debutto in coppa Italia (i biancazzurri entreranno in scena domenica 12 agosto) è in programma a Perugia mercoledì 8 agosto con biancorossi padroni di casa.