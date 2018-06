FIRENZE. – “Aiutateci a casa nostra, aiutateci a casa nostra”: è un appello “ai governanti”, al sindaco Dario Nardella e al governatore della Regione Toscana Enrico Rossi quello lanciato con un post su facebook da una donna, sotto choc dopo che ieri sera la madre 67enne è stata aggredita e rapinata da due malviventi, pare dell’est Europa, che sono entrati nella sua casa in zona Cure, a Firenze. Erano “zingari” dice ancora.

Un post di fuoco che nel pomeriggio ha raggiunto quasi 3mila condivisioni, scatenando commenti di tutti i tipi. Alcuni a contenuto razzista: e proprio questi, l’hanno indotta a intervenire di nuovo sul social per cercare di porre un argine alla rabbia delle persone.

“Vorrei dissociarmi da quanti hanno scritto e continueranno a scrivere sotto il mio post insulti razzisti e parole d’odio – ha scritto alcune ore dopo – perché non l’ho mai fatto e non inizierò certo a farlo ora”. Nella prima testimonianza alla polizia la madre ha dichiarato che ad aggredirla sono stati due uomini che parlavano con accento dell’Est Europa.

“A Firenze un problema di legalità legato alla presenza dei rom esiste ed è innegabile” afferma la figlia nel suo primo post, ancora incredula di quanto era accaduto.

L’anziana madre, sola a casa, era andata a letto e si era chiusa a chiave in camera. Poco dopo ha sentito dei rumori arrivare dal corridoio. Ha afferrato il telefono per chiamare la polizia ma non ha fatto in tempo. I due rapinatori erano a volto scoperto ma indossavano i guanti per non lasciare impronte. Hanno fatto irruzione nella stanza sfondando la porta, mettendole prima una mano sulla bocca e poi un cuscino, per impedirle di gridare. La pressione era tale che respirava a fatica.

Le hanno chiesto dov’era la cassaforte, poi uno ha iniziato a frugare nei mobili mentre l’altro continuava a tapparle la bocca. Sono fuggiti da dove sono entrati, la porta finestra del salotto. Hanno portato via contanti e almeno 10mila euro di gioielli, tra cui un orologio antico, ricordo di famiglia.

A questo punto la 67enne è riuscita finalmente a chiedere aiuto. E’ stata portata al pronto soccorso, da dove è stata poi dimessa in giornata, per un forte stato di ansia. Nell’abitazione, per le indagini, sono intervenuti gli uomini della polizia scientifica e della squadra mobile.

“Siamo vicino alla signora che ha subito una rapina e apprezziamo le parole della figlia che si dissocia dagli insulti razzisti” dichiara il presidente della Regione Enrico Rossi, chiamato in causa dal post su Facebook. “L’organico di polizia è carente – afferma sempre Rossi su fb -, mancano cento uomini solo a Firenze e 20 mila almeno in tutta Italia”. Per Marco Stella, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, l’episodio “è la conferma che c’è un problema di sicurezza a Firenze”.

(di Matteo Leoni/ANSA)