(ANSA) – ROMA, 28 GIU – “I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo. Io spero di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che non decido io. Spero di rivederlo in ritiro ad Auronzo, per il resto gli auguro il meglio”. È l’auspicio di Ciro Immobile, che oggi ha ritirato un riconoscimento dal sindaco della sua Torre Annunziata. Resta sempre “il rimpianto per il Mondiale – rivela – come la macchia sulla carriera di non aver partecipato a un torneo così bello e importante”. È dalla nuova gestione del ct Roberto Mancini che “dovrà ripartire la rinascita dell’Italia”, tiene a precisare il bomber azzurro. “Con Mancini ho avuto modo di parlare un po’ – ha concluso Immobile – poi purtroppo il mio infortunio dopo la partita contro l’Inter mi ha costretto ad andare via dal ritiro. Mi ha detto che non mancherà occasione di lavorare con lui, quindi bisogna solo fare bene la prossima stagione”.