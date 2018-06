LA VALLETTA. – Malta ha deciso di chiudere i suoi porti alle navi delle Ong. Nemmeno 24 ore dopo la conclusione dell’odissea della Lifeline nel porto della Valletta, il governo maltese ha scelto la linea della fermezza. E Matteo Salvini esulta. “Vuol dire che avevamo ragione noi, indietro non si torna! Stop al traffico di esseri umani, stop a chi aiuta gli scafisti. #stopinvasione” ha twittato il ministro dell’interno poco dopo l’annuncio fatto da Malta mentre a Bruxelles i 27 si dividono tanto sulle soluzioni strutturali quanto su quelle contingenti.

La decisione di Malta è arrivata mentre i 234 disperati della Lifeline sbarcati ieri sera alla Valletta sono chiusi nelle gialle palazzine del centro di accoglienza maltese a Marsa ed il capitano della nave, dopo un interrogatorio nel quartiere generale della polizia, è stato riportato sulla Lifeline: libero, ma con l’intimazione di non lasciare il paese in vista di una prima udienza preliminare all’inizio della prossima settimana.

La carretta dei disperati era arrivata issando la bandiera gialla dell’emergenza medica a bordo. Ma dal punto di vista sanitario “la situazione generale è buona”, secondo quanto riferito da una funzionaria del ministero dell’interno maltese. “Sono stati riferiti casi di malnutrizione, di esaurimento e di mal di mare, ma le persone sono state curate e la situazione è buona” ha aggiunto Roberta Buhagiar parlando con alcuni giornalisti.

Ed in fin dei conti sembra quasi la verità, stando alle parole di un ragazzo somalo che da fuori grida frasi di conforto ai connazionali chiusi nel centro: “Non ho amici là dentro. Ma dicono che stanno bene. Hanno rischiato la vita. Ed ora stanno molto meglio, perché non sono morti in mare”.

Il destino dei 234 è tutto da definire. “Malta valuterà le richieste di asilo, chi ha diritto all’asilo sarà ospitato dagli Stati europei che hanno dato la disponibilità, gli altri andranno nei paesi d’origine” ha spiega Buhagiar mentre, grazie all’adesione della Norvegia (paese non Ue, ma membro dell’area Schengen e del Trattato Efta), salgono a nove i paesi “volontari” per l’accoglienza di chi avrà diritto alla protezione internazionale.

E’ invece netta la posizione del governo guidato dal laburista Jospeh Muscat. In una nota sottolinea prima di tutto i “recenti eventi che hanno portato alla luce informazioni precedentemente sconosciute”, ovvero le irregolarità nella registrazione della Lifeline, poi osserva che quindi Malta “deve accertarsi che le operazioni condotte da entità che utilizzano i suoi servizi portuali (…) siano conformi alle norme nazionali e internazionali” e perciò, “dato che sono in corso indagini”, Malta “non può consentire a queste entità, la cui struttura potrebbe essere simile a quella oggetto di indagini, di utilizzare Malta come loro porto di operazioni e di entrare o lasciare suddetto porto”.

fare le spese direttamente del nuovo corso, la nave della SeaWatch, unico battello delle Ong ancora presente nell’arcipelago, alla quale viene negato il permesso di uscita dal porto mentre la capitaneria “esamina attentamente tutte le documentazioni”, secondo quanto riferito all’ANSA. Ed il blocco colpisce anche un battello della spagnola Open Arms: pur senza migranti a bordo si è visto rifiutare l’attracco per rifornimento e cambio equipaggio.

Per allontanarsi da Malta, la barca della Ong è stata costretta a noleggiare un mezzo che ha portato carburanti e personale fuori dalle acque territoriali. E nel porto della Valletta soffia il consenso. “Hanno buone intenzioni, ma andando a prendere i migranti così vicino alla Libia, le Ong fanno il lavoro per gli scafisti”, osserva un capitano di lungo corso sul molo di Tal Knisja.

(di Marco Galdi/ANSA)