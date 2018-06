CARACAS – El presidente Nicolás Maduro arremetió contra las cadenas de supermercados y las responsabilizó por el fenómeno de hiperinflación que se golpea a Venezuela. Se respaldó con la Ley de Precios Acordados, aprobada en el año 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para alertar que tomaría “medidas radicales” en caso de que las empresas de venta de alimentos no disminuyan los precios de sus productos.

El mandatario nacional recurrió nuevamente al discurso de la denominada guerra económica al referirse al incremento en el precio de los alimentos. Según el presidente, las cadenas de supermercados subieron los precios luego de que se diera el anuncio del aumento de salario mínimo integral que alcanzó la cantidad de 5 millones 196 mil bolívares.

Una de las promesas del presidente Nicolás Maduro durante la campaña presidencial para el 20 de mayo fue la de lograr “el milagro económico” y sacar a Venezuela de su crisis actual. En este sentido, advirtió que está dispuesto a lograr su objetivo “por las buenas o por las malas”, al tiempo que calificó como “sinvergüenzas” a los dueños de las empresas expendedoras de alimentos.

Consecomercio responde a Maduro

Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro generaron réplicas en distintos espacios. Una de ellas, de la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, quien rechazó el plan del Gobierno nacional al afirmar que en el fenómeno de hiperinflación en el que se encuentra el país resulta imposible fijar precios a los productos porque estos cambian en cuestión de horas.

Uzcátegui aseguró que lo dicho por el presidente Nicolás Maduro no cobra especial relevancia entre los comerciantes. Indicó que desde el Gobierno no es la primera vez que reciben maltrato y atropellos, por lo que estas declaraciones no los paralizan. Afirmó que los comerciantes seguirán adelante sin importar las circunstancias.