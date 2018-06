ROMA. – La sfida tra Panama e Tunisia, cenerentole del gruppo G già eliminate, se l’aggiudicano 2-1 ed in rimonta i nordafricani, dopo che gli avversari avevano chiuso in vantaggio il primo tempo. Nessuna sorpresa: le due ‘piccole’ erano destinate a fare da comparse e così è stato, incassando solo sconfitte con Inghilterra e Belgio.

Fuori dai giochi, in palio restava l’onore. Panama era a caccia del primo punto in una partita di Coppa del Mondo. L’ultima vittoria della Tunisia nel torneo iridato risaliva addirittura a 40 anni fa. Nella Tunisia esordisce tra i pali Aymen Mathlouthi, senza riserve di ruolo in panchina. La Fifa ha infatti respinto la richiesta di convocare un portiere dopo che la squadra ha perso strada facendo sia il titolare, Hassen, che il vice Farouk Ben Moustafa.

Il ct Nabil Maaloul dà una chance ai difensori Haddadi e Bedoui, davanti gioca Chaaleli. Hernan Gomez sceglie due nomi nuovi in difesa: Machado e Ovalle. Gioco lento e poco appassionante per tutto il primo tempo, con Panama copertissimo a protezione della propria metà campo e la Tunisia a sbattere contro un muro.

Un tiraccio senza pretese di Jose Rodriguez, al 33′, deviato da Meriah, sblocca il risultato. Panama, già attendista, si fa ancora più prudente. Ma nella ripresa la Tunisia cambia passo e soprattutto grazie al suo uomo migliore, Khazri, diventa pericolosa. Il pari lo firma Fakhreddine Ben Youssuf, al 6′, puntuale sul passaggio proprio di Khazri. Al 21′ la stessa ala del Sunderland si fa trovare sul secondo palo per insaccare il suggerimento di Haddadi.

Panama tenta una reazione, più disordinata che di testa. Nel lunghissimo recupero ha un’opportunità con Barcenas su punizione, ma il tiro è lento. La Tunisia torna a casa con la soddisfazione di una vittoria, Panama con il ricordo del suo primo Mondiale.