(ANSA) – FOGGIA, 28 GIU – Un uomo di 32 anni, Antonio Luigi De Rocco, originario di Casarano (Lecce), è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa sera in via Forcella alla periferia di Foggia da persone non ancora identificate. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, la vittima era a bordo di un’auto in compagnia di altre due persone, rimaste illese, quando da un mezzo che si è avvicinato sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto la vittima alla schiena. Sul luogo dell’agguato, oltre ai militari sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare che De Rocco era ormai già morto. I due uomini che erano in compagnia di De Rocco sono stati accompagnati al comando provinciale dei carabinieri di Foggia per essere sentiti.