(ANSA) – FIRENZE, 28 GIU – Atmosfera da prima del festival del Maggio musicale fiorentino e tripudio con oltre 10 minuti di applausi per il ritorno di Zubin Mehta sul palco del ‘suo’ teatro a Firenze. Il direttore principale emerito dell’ente lirico, finora assente nell’edizione 2018 per motivi di salute, è stato accolto da una platea trepidante di commozione che gli ha tributato applausi non appena si è mostrato in scena. Tutto esaurito per il concerto, dedicato a Sostakovic ed aperto, per decisione di Mehta, dall’ouverture dal Maestri canori di Norimberga di Wagner. Come solista, al pianoforte, Andras Schiff, che ha eseguito brani di Brahms. Ad assistere, oltre al sovrintendente Cristiano Chiarot e ai responsabili dei teatri lirici di Roma, Genova, Venezia, Trieste, Napoli e Palermo, l’ex regina di Spagna Sofia, il sindaco Dario Nardella, il senatore Matteo Renzi, Piero Pelù. Al termine, dopo circa due ore, al maestro è stata consegnata, tra gli applausi della platea in piedi per il battimani, una grande composizione di rose rosse. Mehta l’ha ricevuta manifestando grande commozione. Dopo cinque minuti di applausi, alla fine del concerto, è arrivato il bis: sul palco Schiff ha suonato al piano un ulteriore pezzo di Brahms, mentre Mehta, rientrato anche lui in scena, ha seguito l’esecuzione seduto su un panchetto tra i componenti della sua orchestra. Gran finale con l’ex regina Sofia, Nardella, Renzi e i sovrintendenti sul palco, per un abbraccio e un selfie con Mehta a coronare il suo ritorno in grande stile a Firenze. (ANSA).