(ANSA) – WASHINGTON, 29 GIU – “E’ stato un attacco mirato al Capitol Gazette” di Annapolis: lo ha detto il capo ad interim della polizia locale William Krampf in una conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria al giornale locale della capitale del Maryland. Jarrod Ramos, 38 anni, di Laurel (Maryland), il presunto autore della sparatoria nella redazione del Capital Gazette, aveva alle spalle una lunga controversia col quotidiano, che aveva denunciato per diffamazione dopo un articolo che riportava la sua condanna per aver molestato una donna online nel 2011. Una causa persa, come riporta la Cbs. L’account Twitter corrispondente alle sue generalita’ riporta tweet contro il giornale diversi mesi dopo la condanna.