(ANSA) – MILANO, 29 GIU – Si corre all’ora dell’aperitivo domenica nell’ippodromo Snai San Siro, che chiude la stagione con l’ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati sul 129/o Gran premio di Milano, fra i principali appuntamenti italiani del galoppo, sul Premio del Giubileo e sulla President of the Uae cup, la più prestigiosa competizione per cavalli arabi in Italia. Cancelli aperti dalla mattina, con accesso gratuito, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, con i cavalli che si sfidano, superando ostacoli come laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza Spritz Night (l’anno scorso ha attirato 10 mila persone) entrerà nel vivo dalle 18 con le corse-clou e l’happy hour a base di spritz. Verrà servito in diverse postazioni dell’ippodromo e l’area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà allestita con candele, divani e cuscini, come spiega una nota di Snaitech. Tra una corsa e l’altra andrà in scena anche una sfilata di carrozze e sarà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio.