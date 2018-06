(ANSA) – BERGAMO, 29 GIU – L’Atalanta ha comunicato ufficialmente l’acquisizione dall’Inter del difensore centrale Davide Bettella, classe 2000. La formula è il trasferimento a titolo definitivo con diritto di ricompra a favore del club milanese. Bettella, nato a Padova il 7 aprile 2000, è cresciuto nelle giovanili del Padova e nel settore giovanile interista ha vinto il titolo nazionale Under 15, Under 17, Primavera nel 2018. Milita nelle Nazionali azzurre fin dall’Under 15 e, nello scorso marzo, ha segnato il gol della vittoria dell’Italia Under 19 nel 4-3 alla Polonia nel finale della seconda partita della fase Elite, contribuendo alla qualificazione alla fase finale degli Europei di luglio in Finlandia.