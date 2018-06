(ANSA) – MADRID, 29 GIU – La continua crescita del numero di arrivi di migranti in Spagna, attraverso lo Stretto di Gibilterra, ha portato al collasso molti centri di accoglienza in Andalusia. Lo riferisce la stampa di Madrid. Secondo l’Oim, 5.300 persone sono arrivate in giugno sulle coste andaluse, un numero superiore a Italia e Grecia. Davanti all’esaurimento dei posti disponibili, sono stati allestiti locali di prima urgenza in centri sportivi, scuole e anche nel terminal di Algeciras. Il governo andaluso ha lanciato nei giorni scorsi un appello alla solidarietà delle altre regioni spagnole.