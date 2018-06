(ANSA) – MILANO, 29 GIU – Dopo la Lega di Serie A, anche la Lega di B si appresta ad assegnare i diritti tv del proprio campionato. Questo è infatti il tema caldo dell’Assemblea dei club del campionato cadetto, in corso a Milano, dove, secondo indiscrezioni, sarebbe già stata trovata l’intesa per l’assegnazione, ma non è ancora stato annunciato l’esito. Alla vigilia Perform era considerata favorita su Sky, nella corsa per i diritti tv della Serie B per il triennio 2018/21. All’ordine del giorno della riunione anche mutualità di sistema e marketing associativo.