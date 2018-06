(ANSA) – ROMA, 29 GIU – La Uae Emirates si presenterà al via del 105/o Tour de France di ciclismo (il 7 luglio) con una formazione che avrà in Daniel Martin il leader per la classifica generale: l’irlandese, già vincitore vincitore di una tappa al Tour, nella passata edizione ha colto il sesto posto in classifica generale, nonostante abbia disputato 12 tappe con una vertebra incrinata. Il campione europeo Alexander Kristoff, due le affermazioni nella corsa francese, sarà invece l’uomo per le tappe di pianura. La formazione dell’Uae Emirates sarà quindi competitiva su più fronti e troverà il supporto di corridori di grande esperienza come Marco Marcato, Rory Sutherland e Roberto Ferrari, di un giovane passista come Oliviero Troia e di due scalatori come Darwin Atapuma e Kristijan Durasek. Il team sarà gestito dal Team Manager Matxin Joxean Fernandez e dai direttori sportivi Philippe Mauduit e Simone Pedrazzini.