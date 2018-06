(ANSA) – ROMA, 29 GIU – E’ di Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, ad Assen. Lo spagnolo ha fatto segnare 1’33″378, quasi un secondo in meno rispetto al crono registrato in mattinata da Marc Marquez (Honda), precedendo tre italiani: Andrea Iannone (Suzuki) di 121 millesimi, Danilo Petrucci (Ducati) di 286 e Valentino Rossi (Yamaha) di 401. Quinto tempo per la Honda di Cal Crutchlow, staccato di 434 millesimi da Vinales, e sesto per Andrea Dovizioso, rimasto entro il mezzo secondo di distacco dal leader così come Jorge Lorenzo, settimo. Ottavo tempo, invece, per Marquez con la sua Honda, a 663 millesimi.