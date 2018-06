(ANSAmed) – BELGRADO, 29 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin effettuera’ una visita in Serbia il prossimo autunno. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic, al ritorno da un viaggio di due giorni a Mosca. “Il presidente Putin in autunno verra’ in Serbia. Me lo ha detto il capo della diplomazia russa Serghiei Lavrov, con il quale ho avuto un colloquio ieri a Mosca”, ha detto Dacic alla tv pubblica Rts. Putin e’ stato l’ultima volta in visita a Belgrado nell’ottobre 2014. Lavrov, ha aggiunto Dacic, ha espresso al tempo stesso la disponibilita’ della Russia a partecipare eventualmente al dialogo fra Belgrado e Pristina nel caso si dovesse concordare un allargamento del formato dei colloqui.