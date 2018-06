(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Il lungo week-end tricolore a Darfo Boario terme (Brescia), dedicato ai Campionati italiani di ciclismo su strada, ha preso il via oggi, con le operazioni preliminari dedicate alla prova dei professionisti di domani e agli Assoluti di paraciclismo di domenica. Domani la sfida tricolore vedrà al via 156 corridori: da Elia Viviani (Quick-step Floors) a Sonny Colbrelli, da Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a Diego Ulissi (Uae Emirates), da Gianni Moscon (Sky) e Enrico Battaglin (Lotto Nl-Jumbo), da Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a Marco Canola (Nippo Fantini De Rosa) e Rinaldo Nocentini (Sporting Tavira). I 233,80 chilometri che sceglieranno il successore di Fabio Aru sul trono tricolore saranno davvero speciali per Damiano Cunego, all’ultima gara in carriera.