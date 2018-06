(ANSA) – GINEVRA, 29 GIU – L’Alto Commissariato Onu per i diritti umani Zeid Ra’ad Al Hussein ha scongiurato oggi le parti in conflitto in Siria ad evitare il ripetersi nella regione di Daara di un bagno di sangue come quello che ha affltto la Ghouta orientale all’inizio dell’anno. “C’è il grave rischio che con l’intensificarsi dei combattimenti molti civili siano intrappolati tra le forze governative ed i loro alleati da una parte ed i gruppi armati dell’opposizione e Isis” detto Zeid in una dichiarazione resa nota oggi a Ginevra. “Il mio ufficio ha ricevuto notizie che i combattenti dello Stato islamico, nel bacino di Yarmouk nella provincia di Deraa, non permettono ai civili di lasciare le aree sotto il loro controllo”. “In Siria, i civili continuano ad essere utilizzati come pedine” dalle parti in conflitto, ha denunciato l’Alto commissario.