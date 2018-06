(ANSA) – MOSCA, 29 GIU – “In generale in queste prime 48 partite le cose sono andate molto bene per questo sono sorpreso per alcune cose che si sono sentite, critiche riferite a una nostra presunta non disponibilità, ma noi così come siamo stati sempre disponibili prima del torneo lo siamo anche durante solo non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di spiegazione”. Lo ha detto Pierluigi Collina nel corso della sua conferenza stampa di bilancio degli arbitraggi di questa prima fase del mondiale.