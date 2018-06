(ANSA) – VENTIMIGLIA (IMPERIA), 29 GIU – L’abitudine a parcheggiare in sosta vietata e a non pagare le multe comminate dall’autorità italiana è costata cara a un automobilista francese che andando a recuperare la propria vettura, rimossa dal carro attrezzi su indicazioni della polizia locale perché parcheggiata in zona di sosta vietata, si è visto contestare 110 verbali mai pagati. Per rientrare in possesso della propria auto, l’uomo ha dovuto così saldare i conti arretrati, sborsando quasi 5 mila euro.