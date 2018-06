(ANSA) – VERONA, 29 GIU – L’applicazione del Daspo urbano, da ieri ufficialmente in vigore, rende più efficace la lotta alle situazioni di degrado anche a Verona, dove oggi la polizia municipale ha allontanato due “centurioni” che infastidivano i turisti davanti all’Arena, per il rito delle foto a pagamento. I due hanno ricevuto un ordine di allontanamento dalla città, che se non rispetteranno potrà essere trasformato dal Questore in un Daspo. Altro intervento di repressione ‘estiva’ è stato quello adottato dai vigili nei confronti di un cittadino romeno, 46enne, sorpreso in pieno pomeriggio a fare il bagno e a prendere il sole completamente nudo lungo l’Adige di fronte a Castelvecchio. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. “Il Daspo urbano – ha commentato l’assessore alla sicurezza, Daniele Polato – ci consentirà di intervenire con più determinazione e, attraverso allontanamenti, divieti ed aggravio di pena, disincentivare la presenza di soggetti pericolosi sul territorio cittadino”. (ANSA).