(ANSA) – CLEVELAND (USA), 29 GIU – LeBron James non ha esercitato l’opzione con i Cleveland Cavaliers di un contratto da 35,6 milioni di dollari per la prossima stagione. Ora è libero di trattare ‘free agent’ con qualsiasi altra squadra, a partire da domenica prossima alle 12, ora statunitense, e l’asta per averlo si è già probabilmente aperta. Molte le opzioni a disposizione del miglior giocatore della Nba. Potrebbe restare a Cleveland con un sostanzioso, nuovo contratto, annuale o pluriennale, oppure potrebbe accogliere le offerte pronte da parte di altre franchigie, su tutte i Los Angeles Lakers e i Philadelphia 76ers.