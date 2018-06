CARACAS – Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) junto con miembros del Gobierno Nacional estará presente en la intervención de 9 mercados municipales. Agregó que la medida se tomará para fijar el precio de 50 productos.

Especificó que funcionarios del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la FANB, harán presencia en 29 mercados municipales diferentes. López destacó que se armarán mesas de trabajo para poder estudiar los procesos que deben realizar los proveedores y productores.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, catalogó de populista e irresponsable la medida de tomar el 70% de la producción nacional.

“Las áreas que controla el gobierno están paralizadas, el productor nacional quien hace el esfuerzo mañana, tarde, noche, siete días a las semanas para abastecer a los venezolanos, ahora el gobierno quiere quedarse con 70 % de esa producción”.

Además aseveró que “los que comerán serán los que tengan Clap y los que no tengan no comerán porque con 30 % no se abastece a las industrias ni supermercados”.

El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, explicó que el desabastecimiento en el país se debe a la caída de la producción, y que por ello se espera que si el gobierno logra obtener el 70 % de lo que se produce en el campo, la situación en el país se agravaría.

“La estrategia del gobierno es ver cómo fijo un precio y cómo obligó a que me entreguen la producción (…) Si el propio ministro asegura que hay 16 % de abastecimiento de 50 rubros básicos, lo que está a la vista no se necesita anteojos, el problema es cómo producimos”, manifestó Hopkins.

Los costos

De acuerdo al Plan 50, se reunieron este viernes las mesas de precios acordados entre el Gobierno y sectores de la producción, distribución y comercialización de los rubros que integran dicho plan. En esta ocasión para evaluar la estructura de costos del huevo y la pasta.

“Hoy continuamos analizando los factores que influyen en la definición de precios de los Rubros del Plan 50, en el marco de las Mesas de Trabajo Precios Acordados, escuchando al sector productor y comercializador de huevo de consumo y pasta alimenticia”, informó el ministro de Alimentación, Luis Medina.

En estas reuniones se pretende debatir las propuestas y así poder llegar a un acuerdo, con el objetivo final de fijar un precio justo en los principales rubros.

